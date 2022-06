Kölnerin im Krankenhaus-Keller attackiert: Polizei sucht DIESEN Mann

Am Dienstagabend (7. Juni) ist eine Mitarbeiterin im Kellergeschoss des St. Marien-Hospitals in der Kölner Innenstadt von einem Mann angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen einer versuchten Vergewaltigung aufgenommen und fahndet nach dem flüchtigen Unbekannten.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war die Geschädigte gegen 21.40 Uhr auf dem frei zugänglichen Flur vor den Personalumkleiden auf den Verdächtigen getroffen. Der Unbekannte soll sie daraufhin geschlagen und an ihrer Bekleidung gerissen haben. Mutmaßlich auf Grund der Hilferufe der Angegriffenen ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung aus dem Gebäudekomplex an der Kreuzung Kunibertskloster/Dagobertstraße.

Der als schlank und gepflegt beschriebene Unbekannte soll dunkelhäutig und 25 bis 30 Jahre alt sein, kurze schwarze Haare haben und zur Tatzeit mit einer dunklen Hose sowie einem schwarzen T-Shirt mit weißem Tierkopf im Brustbereich bekleidet gewesen sein. Zudem soll er eine schwarze Umhängetasche, einen hellen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Basecap bei sich getragen haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 suchen dringend Zeugen die Angaben zum Fluchtweg, der Identität oder dem Aufenthaltsort des Unbekannten machen können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an [email protected]

