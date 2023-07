Kölner Polizei erwischt Autoknacker in flagranti – mit Drogen und Machete

In der Nacht auf Freitag (28. Juli) gegen 1.40 Uhr bemerkten Anwohner der Odenwaldstraße in Köln-Humboldt/Gremberg zwei Verdächtige mit Taschenlampen in einem geparkten Van – und wählten geistesgegenwärtig den Notruf 110. Vor den Augen der kurz danach eintreffenden Polizisten stieg ein 18-jähriger Kölner auf der Beifahrerseite aus dem augenscheinlich durchwühlten Innenraum des Fiat – Festnahme.

Angesichts der sich dem Tatort nähernden Einsatzkräfte war der mutmaßliche Komplize des Festgenommenen in Richtung Lohmarer Straße geflüchtet. Der Mann ist circa 18-25 Jahre alt, schlank und war laut Polizei zum Tatzeitpunkt mit roter Jogginghose, dunklem Pullover und Basecap bekleidet.

In der Kleidung des Festgenommenen fanden sich Betäubungsmittel, unmittelbar neben dem Fahrzeug liegend eine Machete sowie ein Teleskopschlagstock. Eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 18-Jährigen an. Die Polizisten fanden dort eine weitere Machete, beschlagnahmten zudem Pfefferspray sowie ein Mobiltelefon und leiteten Strafermittlungen ein.