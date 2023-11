Kölner Kiosk-Mitarbeiterinnen mit Waffe überfallen – ihre Reaktion macht baff

In der Nacht auf Sonntag (5. November) haben Polizisten einen mutmaßlichen Räuber (19) festgenommen, nachdem dieser mit einer PTB-Pistole einen Kiosk in Köln-Deutz überfallen haben soll. Der 19-Jährige wurde noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 3.20 Uhr soll der Tatverdächtige einen Kiosk auf der Justinianstraße betreten, zwei Mitarbeiterinnen (30, 53) mit einer PTB-Pistole bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Die 30-Jährige habe einen Notrufknopf betätigt und den 19-Jährigen mit Tierabwehrspray besprüht, woraufhin er flüchtete.

Polizisten stellten ihn wenig später auf der Deutz-Mülheimer Straße in Höhe der Freya-von-Moltke-Straße und fanden dort unterhalb der Eisenbahnbrücke auch die mutmaßliche Tatwaffe.