Kölner Feuerwehr rettet neun Bewohner aus Flammen-Hölle in Blumenberg

Vier Menschen sind nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Kölner Stadtteil Blumenberg ins Krankenhaus gebracht worden. Alarmiert worden sei die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag wegen eines Brandes in einer Wohnung im Erdgeschoss, teilte die Feuerwehr Köln am Sonntagmorgen mit. Wegen Rauchs im Treppenhaus des vierstöckigen Wohnhauses seien Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Wohnungen eingeschlossen gewesen. Die Einsatzkräfte hätten neun Menschen über eine Drehleiter sowie über das Treppenhaus gerettet. Vier weitere Menschen konnten das Haus nach Angaben der Feuerwehr eigenständig verlassen.

Das Feuer sei zügig gelöscht worden, hieß es weiter. Vier Menschen seien wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gefahren worden. Die Brandursache sei unklar. Die Brandwohnung ist laut Mitteilung der Feuerwehr nicht mehr bewohnbar.

dpa