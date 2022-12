Kölner „Cold Case“ bei Aktenzeichen XY (ZDF): Wer hat 1988 die junge Petra Nohl erwürgt?

Am kommenden Mittwochabend (7. Dezember) stellt der Leiter der Kölner Ermittlungsgruppe „Cold Cases“ Markus Weber im Rahmen der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ (ZDF) einen ungeklärten Fall aus dem Jahr 1988 vor.

In diesem Jahr traf während der Karnevalstage in der Nacht von Samstag auf Sonntag (14. Februar) die 24-jährige Kölnerin Petra Nohl nach dem Feiern in einer Diskothek gegen 4 Uhr auf ihren unbekannten Angreifer. Unweit der Wegstrecke des Karnevalsumzugs auf der Albertusstraße in der Kölner Altstadt erwürgte die bislang unbekannte Person die junge Frau und ließ sie hinter einem für die Feiertage aufgestellten Bierstand zurück. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand sollen dem Opfer unter anderem eine schwarze Handtasche aus Leder sowie ein auffälliger Brustbeutel mit „Biene Maja“-Motiv geraubt worden sein.

Da die Motivlage in diesem Kapitalverbrechen auch nach über 34 Jahren noch völlig unklar ist, hoffen Ermittler Markus Weber und sein Team auf neue Hinweise durch die Zuschauerinnen und Zuschauer der Sendung und fragen daher:

Wer kann Angaben zur Tat oder zu dem Täter machen?

Wer kann Angaben zu den fehlenden Gegenständen machen?

Wer hat mögliche Begleitpersonen der Frau gesehen und kann diese beschreiben?

Der Kölner Fall wird am Mittwochabend ab 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

„Aktenzeichen XY“ im ZDF: Das sind die anderen Themen am 7. Dezember 2022

Neben der Geschichte aus Köln stehen folgende Stories auf dem Programm:

Attacke aus dem Nichts

Eine Fahrschullehrerin steigt abends aus ihrem Auto, da wird sie plötzlich von einem unbekannten Mann attackiert. Der Fremde will sie offensichtlich töten. Dann passiert etwas Unerwartetes.

Überfall nach Autokauf

Ein Mann bietet seinen Wagen im Internet an und findet schließlich auch einen Käufer. Was er nicht ahnt – wenig später spielt genau dieses Auto bei einem Verbrechen eine Rolle.