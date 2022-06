Blaulicht

Kölnberg: Meschenicher Hochhaus steht in Flammen – sieben Verletzte

17. Juni 2022

Feuerhölle am Kölnberg! In dem sozialen Brennpunkt im Kölner Süden ist an Fronleichnam (16. Juni) ein Feuer in einem Hochhaus ausgebrochen. Sieben Personen wurden verletzt.