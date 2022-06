Köln: Junge (7) wird frontal von Auto erfasst und verletzt – Krankenhaus

Am Montagabend wäre es an der Bernkasteler Straße in Köln im Stadtteil Zollstock beinahe zu einem schrecklichen Unglück gekommen. Dort wollte ein sieben Jahre alter Junge die Straße überqueren und wurde dabei von einem Auto angefahren.

Der Junge war laut Zeugen gegen 18.15 Uhr zwischen zwei parkenden Autos herausgeschnellt und auf die Fahrbahn gelaufen. Dort konnte ein 32 Jahre alter Autofahrer das Gefährt nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Jungen an.

Der VW Golf des Fahrers erfasst den Jungen frontal. Rettungskräfte brachten das nur leicht verletzte Kind im Beisein der Eltern im Anschluss in die Klinik.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: