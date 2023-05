Blaulicht

Köln: Zehnjähriger schneidet Mitschüler nach Streit mit Cuttermesser ins Gesicht

11. Mai 2023

Blutbad in einer Schule in der Kölner Südstadt: Am Mittwoch hat ein Zehnjähriger einem Mitschüler mit einem Cuttermesser das Gesicht zerschnitten.