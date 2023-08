Köln-Worringen: Mann rast in Baum – stand er unter Drogen?

Am Dienstagabend (1. August) ist ein 54 Jahre alter Kölner auf der Neusser Landstraße in Köln-Worringen mit seinem Ford Focus gegen einen Baum gefahren. Rettungskräfte befreiten den zunächst eingeklemmten Mann und brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 54-Jährige gegen 18.40 Uhr in Richtung Worringen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe des Worringer Bruchs nach links von der Fahrbahn abkam. Nach Hinweisen auf mutmaßlichen Drogenkonsum ordneten Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln war zur Spurensicherung im Einsatz. Gegen 22.15 Uhr hoben die Beamten die Sperrung der Neusser Landstraße wieder auf.