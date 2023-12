Kölner WG-Mitglieder soll Mitbewohnerin zu Tode gequält haben – nun stehen sie vor Gericht

Eine Frau soll von ihren WG-Mitbewohnern, zwei Frauen und zwei Männern, über Wochen geschlagen, gequält und gedemütigt sein. Sie starb im Krankenhaus – den Ermittlungen zufolge an den zugefügten schweren Verletzungen. Am Dienstag (12. Dezember) um 9.30 Uhr beginnt vor dem Landgericht Köln ein Prozess wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung mit Todesfolge – gegen die vier Angeklagten im Alter zwischen 28 und 34 Jahren.

Laut Anklage sollen die mutmaßlichen Täter und Täterinnen und das Opfer in einer Wohngemeinschaft gelebt haben. Nachdem die Frau sich von ihrem Partner getrennt habe, soll dieser sie geschlagen und getreten haben. An den Übergriffen sollen sich die übrigen Mitbewohner beteiligt haben. Das Opfer soll auch drangsaliert und gedemütigt worden sein. So habe die Frau um Nahrung und Toilettengänge betteln müssen. Zudem soll sie bestraft worden sein, wenn sie Anweisungen nicht nachgekommen sei, heißt es in der Anklage.

Die Frau sei von Ende April 2020 an über Wochen gequält worden. Bei einem Polizeieinsatz wurde sie gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie im Juli 2020 an einem akuten Nierenversagen, das Folge der zuvor erlittenen schweren Verletzungen gewesen sein soll. Für den Prozess sind zwölf Verhandlungstage bis Januar 2024 terminiert.

dpa