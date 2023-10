Köln-Weiden: Porsche-Fahrer liefert sich illegales Autorennen – ohne Führerschein

Ein Streifenteam der Wache Weiden hat in der Nacht zu Montag (2. Oktober) nach einem mutmaßlich verbotenen Kraftfahrzeugrennen auf der Aachener Straße in Köln-Weiden einen Porsche-Fahrer (41) gestellt und seinen 530 PS starken Sportwagen sowie sein Mobiltelefon beschlagnahmt.

Nach derzeitigem Stand sollen sich der 41-Jährige und ein bislang unbekannter Seat-Cupra-Fahrer gegen 22.50 Uhr aus Richtung Rudolfplatz kommend ein illegales Rennen über die Aachener Straße geliefert haben. Laut Zeugen sollen dabei beide Fahrer immer wieder mit durchdrehenden Reifen und überhöhter Geschwindigkeit durchgestartet sein und andere Autofahrer beim Spurwechsel geschnitten haben.

Köln-Weiden: Polizei stoppt Autorennen

Kurz vor der Anschlussstelle Weiden stoppten die Beamten dann den Porsche 911 und kontrollierten den Fahrer. Da der Mann derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen ein. Die Ermittlungen zu dem beteiligten weißen Seat Cupra dauern aktuell noch an.

Zeugen, die Hinweise in diesem Fall geben können, werden gebeten sich unter 0221 229-0 telefonisch oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Verkehrskommissariat 4 zu melden.