Köln: Versuchte Geldautomatensprengungen – Täter flüchtig

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Köln und im Rhein-Sieg-Kreis in Bornheim (NRW) versucht, Geld bei zwei Automatensprengungen zu erbeuten – in einem Fall vergeblich. Gegen Mitternacht hätten die Täter im Kölner Stadtteil Lindenthal einen Sprengsatz gelegt, der sich jedoch nicht entzündet habe, teilte die Polizei mit. Die Täter seien mit einem Fahrzeug geflohen.

Etwa drei Stunden später meldeten Anwohner in Bornheim eine weitere Geldautomatensprengung. Zwei Personen seien nach der Tat mit einem Zweirad geflohen. Ob die Täter Geld erbeutet hätten, sei unbekannt. Der Geldautomat sei jedoch komplett zerstört worden. Ob beiden Taten zusammenhängen, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

dpa