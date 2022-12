Köln: Vater soll Tochter todbringende Kopfverletzungen zugefügt haben

In Köln-Nippes hat sich vermutlich ein schreckliches Drama zugetragen. Dort hat ein 19 Jahre alter Vater seiner sechs Wochen alten Tochter in Köln vermutlich so schwere Hirnverletzungen zugefügt, dass das Mädchen bald sterben wird. Das teilte die Kölner Polizei am Donnerstag mit, die den Mann am Vorabend im Stadtteil Nippes festgenommen hatte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft besteht bei dem Kind der Verdacht auf ein Schütteltrauma. Die Verletzungen seien so schwerwiegend, dass mit einem Ableben in den kommenden Tagen zu rechnen sei.

Der Mann habe am Dienstagabend selbst die Rettungskräfte alarmiert und dabei von „einem angeblichen Sturzgeschehen“ berichtet, hieß es von der Polizei. Nach einer ersten rechtsmedizinischen Untersuchung im Krankenhaus stehe der geschilderte Geschehensablauf aber im Widerspruch zu den diagnostizierten Verletzungen.

Nach ersten Ermittlungen sei der Mann zum Tatzeitpunkt mit dem Säugling alleine in der Wohnung gewesen. Er sollte am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Vorwurf sei versuchter Totschlag.

dpa