Köln: Unfall mit sechs Fahrzeugen sorgt für Trümmerfeld auf Zoobrücke – drei Verletzte

Heftiger Unfall auf der Zoobrücke! Am Donnerstagmorgen (31. August) war der Berufsverkehr in der Kölner City in vollem Gange – so auch auf der Zoobrücke. Gegen 7.45 Uhr fuhr ein LKW auf die Brückenauffahrt an der Amsterdamer Straße in Richtung Deutz/Mülheim. Auf der Brücke angelangt, touchierte der Schwertransporter ein Auto, welches sich daraufhin drehte und weitere Autos touchierte. Es kam zum folgenschweren Crash, in den neben dem LKW insgesamt fünf PKW involviert waren. Laut Polizei wurden drei Personen leicht verletzt, zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Ein Polizeisprecher zu Tonight News: „Wir haben auf der Fahrspur Richtung rechtsrheinisch ein ganz schönes Trümmerfeld vorgefunden. Deswegen musste die Brücke auf der Seite bis 11 Uhr gesperrt bleiben. Erst dann waren die Aufräumarbeiten abgeschlossen.“ Mittlerweile ist die Zoobrücke wieder in beide Richtungen befahrbar.