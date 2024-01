Köln: Autofahrer nach Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt

Schrecklicher Unfall am Mittwochmittag in Köln: Ein 24 Jahre alter VW-Fahrer kollidierte gegen 12.10 Uhr an der Kreuzung Aachener Straße/Oskar-Jäger-Straße im Kölner Stadtteil Lindenthal mit einer Stadtbahn. Dabei wurde der junge Mann in seinem Auto, das durch den heftigen Zusammenstoß auf das Dach gekippt war, eingeklemmt.

Die Rettungskräfte hatten alle Hände voll zu tun, um den Fahrer aus seiner Lage zu befreien. Anschließend wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.

Aachener Straße für längere Zeit komplett gesperrt

Zeugenaussagen zufolge war der Mann auf der Aachener Straße zunächst parallel zu der Bahn unterwegs, als er an der Ampel der Kreuzung unmittelbar vor der Bahn nach links abgebogen sein soll. Ob die Ampel für ihn in diesem Moment rot oder grün anzeigte, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Unglücksstelle befindet sich an Melaten. Für die Unfallaufnahme sperrten die Polizisten die Aachner Straße stadtauswärts komplett, stadteinwärts teilweise für etwa eineinhalb Stunden.

