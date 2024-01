Schlag gegen Glücksspiel: Polizei nimmt illegales Casino in Ehrenfeld hoch

Glücksspiel kann nicht nur süchtig machen, sondern muss auch offiziell angemeldet und genehmigt werden – nicht so passiert in Köln-Ehrenfeld. Dort haben Beamte der Polizei Köln in der Nacht zum Samstag (6. Januar) nach monatelangen Ermittlungen ein illegal betriebenes Casino hochgenommen.

Rund 40 Männer und Frauen haben im Untergeschoss eines Wohnhauses an Spieltischen und Spielautomaten gezockt. Mittlerweile wurden alle Beteiligte vernommen und identifiziert. Gegen sechs Hauptverdächtige zwischen 33 und 62 Jahren werde laut Polizeibericht ermittelt. Die anderen müssen sich wegen Beteiligung an illegalem Glücksspiel verantworten.

Insgesamt haben die Einsatzkräfte rund 150.000 Euro Spielgeld, mehrere Automaten, Handys und Laptops konfisziert. Auf das illegale Casino aufmerksam wurden die Ordnungshüter durch Zeugenhinweise.