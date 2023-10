Rettung am Kölner Dom: Tourist muss aus luftiger Höhe abgeseilt werden

Für die Einsatzkräfte der Höhenrettung der Feuerwehr Köln kam es am Montagmittag (30. Oktober) zu einem Einsatz in luftiger Höhe. Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 12.45 Uhr wegen eines internistischen Notfalls am Kölner Dom alarmiert.

Es stellte sich heraus, dass ein australischer Tourist auf der obersten Besucherplattform des Doms unter schlimmen Kreislaufproblemen litt. Laut Angaben des „Kölner Stadt-Anzeiger“ seilten die Rettungskräfte den Australier mittleren Alters daraufhin auf eine Ebene, die sich in 43 Metern Höhe befindet, ab. Dort konnte der Mann dann mit dem Arbeitsaufzug des Doms wieder zu Boden gebracht werden.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, sei der Tourist unter ständiger medizinischer Überwachung abgeseilt worden. Der Australier wurde nach seiner Rettung in eine Klinik gebracht. Sein Kreislauf soll stabil gewesen sein.