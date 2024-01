Kölner Polizei wegen Geruchsbelästigung gerufen – dann findet sie kiloweise Drogen

Erfolg für die Kölner Polizei: In der Wohnung und im Keller eines 22-Jährigen im Kölner Stadtteil Ostheim wurden mehrere Kilogramm Drogen entdeckt. Grund für die Durchsuchung: Nachbarn hatten sich über starke Geruchsbelästigung in dem Mehrfamilienhaus beschwert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

In der Wohnung fanden die Beamten eine kleine Menge Drogen, im Keller dann über sechs Kilogramm Marihuana, etwa 150 Gramm Heroin und 25 Kilogramm Ecstasy. Der bei der Polizei wegen Eigentumsdelikten bekannte 22-Jährige sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Zu den Vorwürfen äußerte er sich laut Mitteilung nicht.

dpa