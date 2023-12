Kölner Polizei nimmt Drogenhändler am Neumarkt fest – mit dieser Geste verriet er sich

Den geschulten Augen der Kölner Polizei entgeht auch nichts: Am Sonntagnachmittag (10. Dezember) fiel den Ordnungshütern beim Streifzug durch die Zwischenebene des U-Bahnhofs Neumarkt ein junger Mann auf, der sich scheinbar ertappt fühlte. Blitzschnell flitschte er seinen Joint weg, als er die uniformierten Polizisten erblickte. In der für Dealer typischen Umhängetasche des Verdächtigen fanden die Beamten mehrere Bündel Bargeld und in dessen Wohnung in Köln-Mülheim mehrere Druckverschlusstüten mit Kokain sowie Marihuana.

Insgesamt konfiszierten die Beamten über 23.000 Euro mutmaßliches Dealgeld. Zudem beschlagnahmten die Polizisten zwei Mobiltelefone des 23-Jährigen als Beweismittel. Der Kölner hat nun zwei Ermittlungsverfahren an der Backe. Tatvorwürfe: Drogenhandel und Geldwäsche.