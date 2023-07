Köln: Passanten entdecken Kriegswaffen im Gebüsch

Am Dienstagabend (4. Juli) haben zwei Passanten in Köln-Dünnwald gegen 20.50 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie einen Koffer mit Munition und zwei Schusswaffen in einem Gebüsch an den dort verlaufenden Bahngleisen aufgefunden hatten. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich bei den angerosteten Waffen nach ersten Erkenntnissen um Kriegswaffen.

Wegen eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetzt, hat das Kriminalkommissariats 15 die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.