Köln-Ossendorf: Autorennen endet in Ampelmast – Mercedes und Führerschein konfisziert

Raser-Alarm in Köln-Ossendorf: Auf der Butzweiler Straße war ein Mann womöglich in deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Militärringstraße unterwegs, als ein Ampelmast ihn zum Stillstand brachte. Was war passiert?

Wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens hat die Polizei in Köln nach einem Unfall Auto und Führerschein eines 44-Jährigen beschlagnahmt.

Wie die Polizei am Montag (30. Oktober) mitteilte, fuhr der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit in einer 50er-Zone. Laut Polizei sprachen die Reifenspuren dafür, dass er bei dem Unfall am Freitagabend auf regennasser Straße die Kontrolle verloren hatte. Er sei dann in einer Linkskurve gegen den Bordstein, einen Ampelmast und die Leitplanke geprallt. Der stark beschädigte Funkmietwagen der Marke Mercedes kam danach zum Stehen. Mit welcher Geschwindigkeit er tatsächlich unterwegs war, sei jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

dpa