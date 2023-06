Köln: Obdachloser am Wiener Platz niedergestochen – Tatverdächtiger erst 15 Jahre alt

Es war ein Bild des Grauens, das sich Passanten und Polizeibeamten am späten Freitagabend des 9. Juni 2023 am Wiener Platz in Köln-Mülheim aufbot. Was war passiert?

Gegen 23.20 Uhr hatten sich Jugendliche mit Angehörigen der Alkoholiker- und Obdachlosenszene im Kölner Brennpunktviertel Mülheim zunächst verbal gestritten. Dann jedoch zückte einer der Teenager ein scharfes Messer, stach einen Obdachlosen (49) nieder.

Herbeigerufene Rettungskräfte fuhren den schwer verletzten Mann schnell in eine nahegelegene Klinik, wo er sofort notoperiert werden musste. Jetzt hat die Polizei Köln, die mit einem Screenshot aus dem Videoüberwachungsmaterial des Wiener Platzes nach dem Täter fahndete, einen Zeugenhinweis erhalten, der sie zu einem 15-Jährigen in Köln-Buchheim führte. Der Junge wurde am Mittwochmorgen (14. Juni) in seiner Wohnung von Ordnungshütern festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.