Vergewaltigung an Kölner Hochschule: Zeugenaufruf – Polizei sucht Täter

Schreckliche Szenen spielten sich am Montagvormittag (18. Dezember) in Köln ab: Wie die Polizei berichtet, soll gegen 10.20 Uhr ein als circa 1,80 Meter groß, schlank und schwarzhaarig beschriebener Mann in einem Gebäude der Hochschule in der Südstadt eine Frau vergewaltigt haben.

Die Polizei sicherte Spuren am mutmaßlichen Tatort, einem Toilettenraum der Liegenschaft am Ubierring. Die Beamten zogen den Opferschutz für die Geschädigte hinzu, die in einem Krankenhaus behandelt wurde. Zudem leitete die Polizei Fahndungsmaßnahmen ein.

>>Hochzeitsfeier in Köln: Drei Männer bei Streit schwer verletzt – Polizei sucht Angreifer<<

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 bittet Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, dringend um Hinweise unter der Telefonnummer 0221 / 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.