Schwerer Raub in Köln: Mann auf Schildergasse brutal niedergestochen

Bluttat mitten in der Kölner City: Am Sonntagmorgen (28. Januar) alarmierte ein Passant gegen 5 Uhr morgens die Kölner Polizei und den Rettungsdienst: Ein Mann (30) lag mit schweren Stichverletzungen am Oberkörper auf der Schildergasse. Wie der Verletzte selbst angab, soll er von einer oder mehreren Personen auf der Höhe von Peek & Cloppenburg attackiert worden sein. Genaueres konnte er den Beamten nicht sagen. Er kam in eine Klinik und musste sofort notoperiert werden.

Hintergrund der Tat soll aktuellen Ermittlungen zufolge ein Raub sein. Von dem oder den Tätern fehlt bislang jedoch jede Spur. Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Köln hat Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

mit dpa