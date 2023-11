Großeinsatz in Köln-Müngersdorf: Schüler mit Messer bewaffnet – Kantinenpersonal schreitet ein

Polizei-Einsatz an einem Schulkomplex in Müngersdorf! Nach einer Bedrohungslage am Vormittag des 30. November wurden die Beamten alarmiert und zum Alten Militärring gerufen. Was war passiert?

Polizeieinsatz an Kölner Schule: Junge (12) mit Messer bewaffnet

Gegen 11.40 Uhr ging bei der Polizei der Anruf ein: Ein Junge (12) sei mit einem Messer bewaffnet und drohe damit, sich selbst zu verletzen. Polizeisprecher Carsten Rust zu Tonight News: „Er hatte sich das Messer in der Küche der Schulkantine besorgt.“ Daraufhin soll das Kantinenpersonal das Kind aber festgehalten haben, bis die Polizei kam.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Auch habe der Junge nicht damit gedroht, andere anzugreifen. Mittlerweile ist er in ärztlicher Behandlung.