Köln-Mülheim: Junger Mann (19) am Wiener Platz angeschossen

Schussabgabe am Wiener Platz! Das Areal in Köln-Mülheim gilt als absoluter Brennpunkt in Köln. Hier tummeln sich Drogensüchtige, Dealer und Kriminelle. Kein Wunder also, dass es hier vermehrt zu Straftaten kommt – wie am Valentinstagsnachmittag (14. Februar).

Gegen 16.30 Uhr saß ein junger Mann (19) auf den Treppen vorm Bürgerzentrum (Wiener Platz 2a), als er plötzlich von hinten angeschossen wurde. Anschließend soll der Schütze in Richtung Stadtgarten geflüchtet sein. Der 19-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Bislang tappt die Polizei im Dunkeln. Einziger Hinweis: Der Schütze soll dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen der Tat und ist auf Zeugenaussagen angewiesen. Hinweise an 0221 229 0.

