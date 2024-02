Köln-Mülheim: LKW-Fahrer übersieht Radfahrerin – tot

Am Rendsburger Platz in Köln-Mülheim ist am Donnerstagmorgen (29. Februar) eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall mit einem LKW ums Leben gekommen. Der Lastwagen hatte die parallel zu ihm in gleicher Richtung fahrende Frau erfasst, als der Fahrer gegen 8.15 Uhr auf ein Tankstellengelände abbog. Die Frau erlag ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle und starb. Der 63 Jahre alte Lkw-Fahrer kam mit einem Schock in ein Krankenhaus.

Das Alter der verstorbenen Frau müsse noch geheim bleiben, so ein Polizeisprecher zu Tonight News. „Wir haben die Angehörigen noch nicht erreicht“, heißt es dazu.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen und derzeit den Bereich rund um die Tankstelleneinfahrt abgesperrt.

