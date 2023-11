Köln-Mülheim: Feuer im Flüchtlingsheim – 50 Bewohner evakuiert

Am Mittwoch (8. November) ist ein Feuer in einem Flüchtlingsheim in Köln-Mülheim ausgebrochen. Die Unterkunft ist nun unbewohnbar. Das Amt für Wohnungswesen habe etwa 50 Menschen in Ersatzunterkünften untergebracht, teilte die Feuerwehr am Abend mit.

In dem Heim in Köln-Mülheim habe ein Zimmer gebrannt. Eine Person habe Rauchgase eingeatmet, sei vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer konnte nach wenigen Minuten gelöscht werden, wie es weiter hieß. Durch die Verrußung des Gebäudes ist dieses jedoch unbewohnbar.

dpa