"Explosionsgeräusche": Feuer in Köln-Mülheim – 13 Bewohner gerettet

Polizeimeldungen Köln

„Explosionsgeräusche“: Wohnungsbrand in Köln-Mülheim – 13 Bewohner gerettet

16. Februar 2024

Schrecksekunden in Köln-Mülheim: Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Köln-Mülheim mussten 13 Personen gerettet werden. Zeugen sprachen zunächst von Explosionsgeräuschen.