Blaulicht

Rheinenergie-Stadion: FC-Fans klauen 20.000-Euro-TV-Kamera

2. September 2022

Einer im FC-Shirt, der andere in zerrissener Jeans und mit Strahlemann-Lächeln im Gesicht: So klauten zwei Männer am 7. Mai Kamera-Equipment im Wert von 20.000 Euro aus dem Rheinenergie-Stadion.