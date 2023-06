Köln: Mann zündet Schlafplatz eines Obdachlosen an – Festnahme

Feuer-Drama in der Kölner Obdachlosenszene: In der Nacht zum Dienstag (20. Juni) soll ein Wohnungsloser (48) einen schlafenden Leidensgenossen in Lebensgefahr gebracht haben.

Dem 48-Jährigen wird vorgeworfen, den Schlafplatz sowie die Habseligkeiten eines 43-Jährigen neben einer Bank an der Breite Straße/Ecke Mörsergasse angezündet zu haben. Dann ergriff er mit dem Koffer des schlafenden Mannes die Flucht. Als der 43-Jährige aufwachte, versuchte er, das Feuer zu löschen. Dabei zog er sich Brandverletzungen zu, die später in einer Klinik ambulant behandelt wurden.

Unweit des Tatortes konnten Polizisten den Feuerteufel mit den Habseligkeiten des anderen Obdachlosen jedoch stellen. Er wird noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.