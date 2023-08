Mann stößt Fußgänger in Köln ins Gleisbett – Zeugen ziehen 55-Jährigen heraus

Schockierender Vorfall in Köln. Dort haben Bundespolizisten am Dienstag in der Kölner Innenstadt einen 40 Jahre alten Mann wegen versuchten Mordes festgenommen. Nach ersten Ermittlungen stieß der polizeibekannte Mann gegen Mittag am Bahnsteig einer S-Bahn-Haltestelle einen anderen Mann mit einem Faustschlag ins Gleisbett, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Aufmerksame Zeugen konnten den 55-Jährige schnell aus dem Gleisbett ziehen, noch bevor die nahende S-Bahn eine Notbremsung einleiten konnte.

Der 40-Jährige sei geflüchtet, aber von Bundespolizisten in der Nähe festgenommen worden. Eine Mordkommission ermittelt – unter anderem werden Videoaufnahmen ausgewertet, teilten die Ermittler mit.

dpa