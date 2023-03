Köln: Mann bedroht Bäcker-Angestellte mit Wasserpistole und erbeutet Brötchen

Kurioser Vorfall am Kölner Hauptbahnhof: Am Mittwochmittag (22. März) hat ein Mann (49) aus Würselen eine Backfiliale gegen 11.30 Uhr „überfallen“. Dabei ging er auf infantilste Art und Weise vor: Er bedrohte die Angestellten mit einer Wasserpistole und erzwang damit die Herausgabe von Brötchen. Obwohl die Wasserpistole laut Bundespolizei als solche erkennbar war, gaben die Mitarbeiter die Backwaren heraus.

Doch damit nicht genug: Anschließend ging der 49-Jährige in Richtung Breslauer Platz, wo er einen Pflasterstein aus einer Bordsteinkante nahm und diesen in einen Linienbus warf. Dabei zerbrach die Glasscheibe des Busses. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Mann aus Würselen kurz darauf festnehmen. Er kam ins Gewahrsam und wird am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Er muss sich wegen Sachbeschädigung und Diebstahl verantworten.