Blaulicht

Köln: Mann an Haltestelle von KVB-Bahn erfasst und tödlich verletzt

7. April 2023

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Donnerstagabend (6. April) in Köln: An der Halstestelle Akazienweg wurde ein Mann von einer KVB-Bahn erfasst und tödlich verletzt.