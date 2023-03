Tödlicher Unfall in Köln: Am Freitagmorgen, 17. März, war eine Frau gegen 9.45 Uhr zu Fuß in der Eulenbergstraße am Wiener Platz in Köln-Mülheim unterwegs, als ein anrauschender Lkw sie erfasste. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Mehr Informationen in Kürze.