Köln: LKW-Auflieger samt 21 Tonnen Ware vom Autohof gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Einen besonders dreisten Diebstahl haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag am Autohof Eifeltor in Köln durchgeführt. Dort ist ein LKW-Auflieger, der mit 21 Tonnen Aluteilen beladen war, gestohlen worden.

Noch am Vorabend soll der Sattelauflieger in den Farben weiß und blau laut einem Wachmann um 22 Uhr in einer Parklücke gestanden haben, die in unmittelbarer Nähe zu einer Tankstelle gelegen haben soll. Der Fahrer staunte am nächsten Morgen jedoch nicht schlecht, als er bemerkte, dass der Auflieger nicht mehr da war. Der Anhänger mit der Aufschrift „tirtas“ war nicht mehr da.

Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die etwas beobachtet haben oder etwas zum Verbleib des Aufliegers sagen können. Der Anhänger trägt ein türkisches Kennzeichen mit den Daten 34-ZN-5898. Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollen sich per Telefon unter der Nummer 0221 229-0 oder per E-Mail an [email protected]nrw.de bei der Polizei melden.