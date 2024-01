Polizeimeldungen Köln

Kellerbrand in Köln: Einsatzkräfte rund vier Stunden lang im Einsatz

2. Januar 2024

Feuer in Köln: Am Montag standen gegen Mitternacht mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Die Feuerwehr rückte zu einem vierstündigen Einsatz aus.