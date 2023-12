Köln-Junkersdorf: Strohballen gehen in Flammen auf – amtliche Gefahrenwarnung

„Feuerlicher“ zweiter Weihnachtstag in Köln: Eine brennende Strohmiete hat am Dienstagmorgen in Köln starke Rauchentwicklung verursacht. Die Feuerwehr gab eine amtliche Gefahrenmitteilung für den Stadtteil Junkersdorf und angrenzende besiedelte Bereiche heraus. Dichte Rauchschwaden zogen bis zum Kölner Stadtwald und zum Decksteiner Weiher, sagte ein Sprecher.

Die auf einem Feld gelagerten Strohballen waren auf einer Fläche von rund 80 Quadratmetern am frühen Morgen in Flammen aufgegangen. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) mussten die Ballen zum Löschen mithilfe eines Radladers auseinanderziehen. Die Arbeiten dauerten bis in den Vormittag. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst noch unklar, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

dpa