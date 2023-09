Jugendliche schlagen Wohnungslosen in Köln zusammen – Festnahme

In Köln kam es zu einem widerlichen Verbrechen. Dort sollen drei Jugendliche im Alter von 14, 16 und 17 Jahren einen wohnungslosen Mann zusammengeschlagen haben. Streifenpolizisten waren kurz danach vor Ort und stellten das Trio. Demnach sollen die drei Verdächtigen den 60-Jährigen in der Nacht zu Donnerstag getreten und mit einer Flasche sowie ihren Fäusten geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge erlitt der Obdachlose eine Platzwunde und Hämatome am Kopf. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Als zwei Zeugen aufmerksam geworden seien, hätten die Angreifer von dem Mann abgelassen und seien in Richtung Domhof geflüchtet, hieß es. Wenige Minuten später seien sie von Videokameras auf der Domplatte dabei aufgezeichnet worden, wie sie sich mutmaßlich Blut von ihrer Kleidung gewischt hätten. Daraufhin hätten Streifenbeamte sie gestellt.

dpa