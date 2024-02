Unbekannte haben am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr in Köln-Höhenhaus auf einen 21-Jährigen geschossen und ihn schwer verletzt. Einsatzkräfte fanden den Mann mit Arm- und Fußverletzungen in einem Waldstück, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus.

Ein Zeuge hatte zwei Verdächtige beobachtet, die kurz nach der Tat am Dienstagabend mit einem Roller aus dem Wald gefahren kamen und flüchteten. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Erst in der vergangenen Woche war ein 19-Jähriger am Wiener Platz angeschossen worden. Auch dieser Schütze ist noch auf freiem Fuß.

dpa