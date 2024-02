Bei einer Kollision eines Feuerwehrwagens mit einer Straßenbahn in Köln sind zwei Feuerwehrleute schwer verletzt worden. Bei dem Zusammenstoß an einer Kreuzung am frühen Mittwochmorgen hat auch der Fahrer der Straßenbahn leichte Verletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher.

Nach Angaben der Polizei war das Feuerwehrfahrzeug am frühen Morgen auf dem Rückweg von einem Einsatz. Beim Linksabbiegen wurde der Rüstwagen von der Straßenbahn gerammt, in der sich keine Fahrgäste befanden.

Der 35 Jahre alte Fahrer des Feuerwehrautos und sein 49-jähriger Kollege kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Das beschädigte Feuerwehrauto musste nach Angaben der Feuerwehr mit einem Kran und einem Tieflader abtransportiert werden.

dpa