Blaulicht

Köln HBF: Mann entblößt Genital vor schwangerer Frau und uriniert ans Fenster

13. September 2022

Am 12. September hat ein Mann am Kölner Hauptbahnhof sein Glied vor einer schwangeren Frau entblößt und anschließend an die Glasscheibe eines Schnellrestaurants uriniert. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den 54-Jährigen und ermitteln wegen exhibitionistischer Handlungen sowie der Verunreinigung von Bahnanlagen.