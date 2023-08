Feuer in Mehrfamilienhaus in Köln-Zollstock – Einsatzkräfte befreien verletzte Personen

Im Kölner Stadtteil Zollstock kam es am Donnerstagmorgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt. Der Notruf ging bei der Feuerwehr um kurz vor acht Uhr am Morgen ein.

Zu dem Zeitpunkt stand eine Wohnung in der oberen Etage bereits lichterloh in Flammen, wie die Feuerwehr berichtete. Dabei konnte sich die Frau zwar noch selbst aus der Wohnung befreien, hatte aber bereits Brandverletzungen erlitten. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden, der Grad der Verletzungen war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar.

Feuerwehr muss Personen mit Hilfe einer Drehleiter befreien

Zwei weitere Personen mussten von der Feuerwehr mit Hilfe einer Drehleiter aus ihren Wohnungen befreit werden. Bei dem Feuer wurden insgesamt sechs weitere Personen noch leicht verletzt, teilten die Beamten mit.

Nachlöscharbeiten sollen die letzten Feuer- und Glutherde im Haus noch beseitigen. Wie es zu dem Brand in der Klüsserather Straße überhaupt kam, ist bislang noch unklar.