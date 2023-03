Köln: Betrunkene Engländer brettern mit Honda in den Puff – Tür kaputt

Wenn Puff-Gänger in Rage geraten, dann aber richtig! Das hat sich in der Nacht zum Donnerstag (9. März) in Köln-Neuehrenfeld gezeigt, als zwei junge Londoner vor dem „Bordell“ auf der Hornstraße randalierten. Was war passiert?

Mittwochabend (8. März) 22.40 Uhr: Die Männer (19, 26) legen sich mit den Türstehern des Etablissements „Das Bordell“, direkt gegenüber von Europas größtem Puff „Pascha„, an. Aus dem verbalen Streit entwickelt sich rasch eine handfeste Auseinandersetzung – auch Schlagstöcke kommen zum Einsatz!

Köln-Neuehrenfeld: Engländer rast mit Auto in Puff

Schließlich brennen bei dem 19-jährigen Engländer alle Sicherungen durch: Der Teenager setzt sich in seinen Honda Civic und rast ungebremst in die Glasschiebetür des Bordells. Bei seinem Fluchtversuch rammt er noch ein stehendes Taxi, steigt aus und geht zu Fuß weiter. Streifenpolizisten stellen den Mann schließlich auf der Inneren Kanalstraße, konfiszieren im Nachgang sein Auto und seinen Führerschein. Zudem muss er auf der Wache eine Blutprobe abgeben – Verdacht auf Drogen – und Alkoholeinfluss!

Sein 26-jähriger Freund erleidet bei der Rangelei schwere Kopfverletzungen und einen Armbruch – Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an [email protected]nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 53 zu melden.