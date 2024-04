Amok-Alarm an Kölner Grundschule – Polizei riegelt Areal in Porz ab

Polizeimeldungen Köln

Amok-Alarm an Kölner Grundschule – Polizei riegelt Areal in Porz großräumig ab

9. April 2024

Mega-Aufruhr an einer Grundschule in Köln-Porz: Am Dienstagmorgen wurde hier ein Amok-Alarm ausgelöst. Die Polizei rückte schwer bewaffnet an.