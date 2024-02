Ein erneuter Beweis, dass man besser nicht unter Drogen und erst recht mit vier funktionierenden Reifen fahren sollte: Die Polizei stoppten am Rosenmontag eine 42-jährige Frau, deren Toyota nur noch auf drei Reifen unterwegs war. Zeugen hatten die Polizei am Nachmittag über die kuriose Fahrt informiert.

Die Frau war gegen 14.30 Uhr auf der Luxemburger Straße in Hürth auf dem Weg in Richtung der Auffahrt Köln-Klettenberg unterwegs, obwohl ihr schwarzer Toyota vorne links lediglich mit der blanken Felge Kontakt zur Fahrbahn hatte. Ausfindig machen konnte die Polizei den Wagen in Höhe des Höninger Wegs, wenig später wurde die Frau schließlich gestoppt.

Bei der Kontrolle gab die Fahrerin dann auch noch an, dass sie vor Antritt der Fahrt Drogen konsumiert habe – nach einer Blutprobe wurde der Führerschein sofort sichergestellt, ebenso wie ein Tütchen Kokain. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.

Glück im Unglück: Die Dame konnte noch vor der Auffahrt zur Bundesautobahn 4 (Richtung Bonn) gestoppt werden. Jetzt muss sich die Dame zusätzlich noch mit dem Verdacht eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auseinandersetzen.

dpa