44-Jähriger stirbt in Köln nach Sturz mit mutmaßlich gestohlenem E-Scooter

Schreckliches Unglück in Köln: Ein 44-jähriger Mann, der sich beim Sturz mit einem mutmaßlich gestohlenen E-Scooter zunächst schwer verletzt hat, ist nun gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, blieb der Mann am vergangenen Freitagmorgen mit den Vorderrädern seines Rollers an einem Bordstein hängen und fiel zu Boden. Dabei zog er sich so schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu, dass er am Montagabend schließlich starb.

Da es Hinweise gegeben habe, dass der Mann während der Fahrt unter Drogen gestanden habe, sei ihm nach dem Unfall eine Blutprobe entnommen worden. Das Ergebnis steht nach Angaben der Polizei allerdings noch aus. Auch die Ermittlungen zum Diebstahl des Rollers würden andauern, hieß es in der Mitteilung.

dpa