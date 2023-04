Köln: 22-Jähriger überschlägt sich bei Flucht vor der Polizei

Am Mittwochabend kam es in Köln im Stadtteil Deutz zu wilden Szenen. Dort lieferte sich ein 22-Jähriger eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Hintergründe aber sind sogar noch skurriler.

So war der junge Fahrer nicht nur betrunken, sondern auch ohne Führerschein unterwegs. Als wäre das noch nicht genug, war der Wagen zudem weder zugelassen noch versichert. Die Kennzeichen am Opel des Fahrers waren überdies noch als gestohlen gemeldet.

Als Zivilpolizisten den jungen Mann gegen 20 Uhr am Rheinparkweg kontrollieren wollten, trat er panisch die Flucht an. Mit durchdrehenden Reifen ging es Richtung Rhein, bis der Wagen am Kennedy-Ufer schließlich von der Fahrbahn abkam, gegen einen Stein stieß und abhob. Nach der Landung auf dem Dach ging es für den Opel zunächst nicht weiter.

Der Fahrer aber wollte sich zu Fuß aus dem Staub machen. Der 22-Jährige hatte jedoch nicht damit gerechnet, dass Zeugen der Polizei halfen und ihn an der weiteren Flucht hinderten. Mit einem Krankenwagen ging es für den schwerverletzten Fahrer schließlich ins Krankenhaus.