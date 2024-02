Kuriose Rettung in Kerpen bei Köln: LKW-Fahrer regungslos im Fußraum

Vermeintlich leblos haben Polizeibeamte in Kerpen bei Köln einen gesuchten LKW-Fahrer in seiner Fahrerkabine entdeckt und daraufhin die Seitenscheibe eingeschlagen. Wie sich herausstellte, befand sich der 42-Jährige jedoch nicht in einer hilfsbedürftigen Situation, sondern unter starkem Alkoholeinfluss, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ausgangspunkt war am Montagabend der Anruf eines Tankstellenmitarbeiters. Der aufmerksame Kassierer habe starken Alkoholgeruch bei einem LKW-Fahrer bemerkt und ihn davon überzeugen wollen, seinen 40 Tonnen schweren LKW stehenzulassen. Der Mann sei aber davongefahren. Beamte entdeckten den gesuchten LKW dann auf einer Parkfläche in einem Industriegebiet.

LKW-Fahrer war mit über zwei Promille unterwegs

Weil der Fahrer regungslos im Fußraum lag, übersahen die Polizisten den Mann zuerst. Auf Rufen und Klopfen reagierte er den Angaben zufolge nicht. Wie sich herausstellte, benötigte er aber keine medizinische Hilfe: Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von über zwei Promille ergeben. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein und entließen den Beschuldigten nach einem Bluttest aus ihrer Obhut.

dpa