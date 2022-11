Kamikaze-Fahrt im Luxus-Hotel: Autoknacker brettern mit Porsche durch Schranke

Es waren Szenen wie in einem Action-Thriller, die sich am Samstag, 12. November, am Rudolfplatz, mitten in der Kölner City, abgespielt haben. Zwei Autoknacker machten sich an einem grauen Porsche 911 Targa 4 (Neupreis ca. 168.000 Euro) zu schaffen, um anschließend mit der gestohlenen Luxus-Karosse durchzubrennen. Doch weil sie kein Parkticket hatten, bretterten sie gegen 12.30 Uhr kurzerhand durch die geschlossene Schranke der Steigenberger-Tiefgarage.

Der Besitzer (47) hatte den Sportwagen mit dem Kennzeichen D-GJ 276 gegen 9.15 Uhr in der Tiefgarage des Hotels abgestellt. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder Aufenthaltsort des Autos geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an [email protected] bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 zu melden.